Брежнева в мини-шортах засветила роскошные ноги. Фото

Известная украинская поп-певица и актриса Вера Брежнева позировала перед зеркалом в джинсовых коротких шортах.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала соответствующее фото. Исполнительница появилась в светлых шортах, которые подчеркнули стройные ноги, и ярко-желтой футболке. В подписи к снимку она заявила, что уже не может дождаться прихода лета, поэтому надела летние вещи, чтобы поднять себе настроение. Кроме того, на заднем фоне можно увидеть много вещей, видимо, тоже из летнего гардероба (кадр можно посмотреть ниже).

"Я вот подумала, если дома чаще надевать летние вещи, может потеплеет быстрее и снег растает?", – написала знаменитость.

Фанаты в комментариях пишут, что у нее просто великолепная фигура:

"Шик", "Красотка!", "Вера, а это точно ваша фотка или одной из ваших дочек?", "Bepa, вы богиня вселенной", "Любимая Верочка".

Напомним, Вера Брежнева (Киперман) – украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Брежнева показала смелый весенний образ в мини и грубых ботинках. Она опубликовала фотографию, на которой позировала в соблазнительном наряде. Черное платье подчеркнул серебряный массивный пояс на талии, а также ботинки на толстой подошве.