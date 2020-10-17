Брежнева показала стройную фигуру в боди: пикантное фото певицы вызвало споры в сети

Украинская певица Вера Брежнева, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок 38-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди с разрезом в зоне живота, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ Брежнева дополнила массивными ботинками.

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", – написала певица.

Поклонники бурно отреагировали на публикацию Брежневой. Многие подписчики отметили, что она выглядит роскошно. Однако нашлись и те, которые раскритиковали певицу за столь пикантный наряд на фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева снялась в мюзикле украинского артиста MONATIK под названием "Ритм". Также в нем появились "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.