Больше не скрывают чувств: Дженнифер Лопес поймали за объятиями с Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек, которые объявили о возобновлении отношений, позировали на совместных фото. На одном из кадров видно, что знаменитость была запечатлена в объятиях своего избранника.

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте близкой подруги Лопес – актрисы и писательницы Лии Ремини. Женщина опубликовала видео, смонтированное из фотографий, сделанных в июне – на праздновании ее 51-летия (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Согласно заявлениям инсайдера, Бен и Дженнифер настроены довольно серьезно. В скором времени пара планирует объявить о помолвке.

Видео дня

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после слухов о романе стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека запечатлели целующимися впервые после слухов о возобновлении их романа. Звездная пара тогда отдыхала в Малибу (Калифорния).