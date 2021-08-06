Блогерша снялась на фото в музее секса, теперь ей грозит 3 года тюрьмы

В Турции 23-летняя блогерша Мерв Таскин может сесть в тюрьму из-за опубликованных фото, которые ранее были сделаны ею в музее секса в Амстердаме. Девушка уже получила повестку в суд.

Снимки Мерв подпадают под уголовную статью о распространении непристойных материалов в соответствии с турецким законодательством. Слушание по делу назначено на октябрь. Ей грозит штраф или до 3 лет тюрьмы, пишет BBC (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"У меня будет суд 26 октября за публикации фото, которые я сделала в Музее секса в Амстердаме, за несколько покупок и смешные посты и твиты. Я не знаю, что решат судьи", – высказалась по этому поводу блогерша.

Видео дня

Известно, что в прошлом году девушка поехала в Нидерланды, где посетила всемирно известный амстердамский музей секса. После этого в своем блоге в Instagram она опубликовала кадры некоторых сувениров, в том числе и макарон в форме мужских половых органов.

В stories Таскин рассказывала, что из-за этих публикаций она арестовывалась уже дважды. Но она уверяет, что выкладывает подобный контент исключительно в юмористических целях.

"Мы не можем поверить, что это происходит. Наш музей призван рассказывать людям со всего мира об истории секса. Мы восхищаемся Вами за то, что Вы выражаете себя и публикуете такие фотографии. Вы – пример для других женщин!" – прокомментировала эту ситуацию директор амстердамского музея Моника Ван Марлет.

Мерв Таскин – популярная турецкая блогерша. У девушки около 580 тысяч подписчиков в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 24-летняя Морган Дойн из Барнсли смогла заработать на огромный дом с пятью спальнями и красный Ford Mustang благодаря продаже своих пикантных фото в интернете. По ее словам, изначально она и представить себе не могла, что подобная деятельность превратится в постоянную работу.