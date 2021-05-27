Блогер спародировал Дорофееву в задранном платье и трусах. Фото

Украинский блогер решил повторить пикантный кадр украинской певицы Нади Дорофеевой, на котором она задрала платье и показала свои трусы. Так, парень сфотографировал себя в аналогичном наряде и в такой же позе перед зеркалом. Артистка не могла не прокомментировать пародию и написала в ответ "ха-ха-ха".

Свою реакцию на забавную фотографию исполнительница опубликовала в Instagram-stories, прикрепив снимок смелого парня (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Блогер по имени Евгений позировал в коротком салатовом платье, из-под которого у него виднелось белье.

"Надя Дорофеева, нормально так?" – поинтересовался он.

Напомним, что поклонники бурно отреагировали на пикантную публикацию певицы. Они засыпали ее множеством комплиментов.

"Смело", "Красотка", "Горячо", "Привлекла мое внимание точно", "Дорофеева – лучшая", "Привлекло мое внимание точно", "Богиня красоты", "Хоть роздетой, хоть одетой, ты нам нравишься любая", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева в лосинах и топе устроила фотосессию в квартире. Артистка появилась в весеннем наряде: лосины и топ бледно-бирюзового цвета, белоснежные кроссовки на массивной подошве и спортивная кофта, накинутая небрежно на плечи.