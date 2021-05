Билли Айлиш появилась на обложке Vogue в сексуальном белье и латексе

19-летняя американская певица Билли Айлиш, которая не так давно сменила свой имидж, украсила обложку известного глянца июньского выпуска британского Vogue. Звезда позировала перед камерой в сексуальном образе.

Так, на страницах Vogue Айлиш предстала заметно похудевшей в откровенном наряде в стиле пин-ап: на ней была латексная юбка и белье в виде корсета, которое выгодно подчеркнуло пышное декольте звезды. На других фото знаменитость позировала в полупрозрачном бежевом боди с длинным пальто и в черном наряде с чулками.

Кроме того, Айлишь дала интервью журналу и рассказала, что ее откровенные снимки обязательно повлекут споры среди поклонников.

"Все дело в том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо. Если вы хотите сделать операцию, идите и сделайте операцию. Если вы хотите носить платье, но кто-то считает, что вы слишком толстая, хр*н ему – если вы чувствуете, что хорошо выглядите, то это действительно так", – говорила звезда журналистам.

Напомним, Билли Айлиш – американская певица и автор песен. Стала известной в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла "Ocean Eyes" на SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл "Bad Guy" вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билли Айлиш рассказала о тайных отношениях с рэпером Q. Звезда публично призналась, что начала встречатся с артистом в 2019 году.