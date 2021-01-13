Беременная жена Павлика снялась в бикини и показала округлившийся живот. Видео

Беременная супруга украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – показала округлившийся живот. 26-летняя девушка позировала на камеру в купальнике.

Изменившейся фигурой девушка похвасталась на личной странице в Instagram. Она опубликовала видео из загородного комплекса, где они отдыхают вместе с Павликом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Как-то так", – коротко прокомментировала ролик Екатерина, поглаживая в кадре живот.

Отметим, о грядущем пополнении Екатерина Репяхова сообщила в начале января 2021 года. По ее словам, срок беременности – больше трех месяцев, пара тщательно скрывала новость о том, что они ожидают появления первенца.

Также Репяхова рассказала поклонникам, что до беременности пара прошла обследование, чтобы убедиться, что с их здоровьем все в порядке. Супруга украинского певца отметила, что забеременеть получилось далеко не с первой попытки. Для нее это будет первый ребенок, для Виктора Павлика – четвертый.

Как сообщал OBOZREVATEL: