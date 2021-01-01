Беременная украинская телеведущая полностью обнажилась для фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
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Беременная украинская телеведущая полностью обнажилась для фото

42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова, которая беременна первенцем, снялась обнаженной.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото из новогодней съемки, на которых позирует полностью голой. На одних кадрах ведущая прикрыла грудь руками, а на других, предстала только с бенгальскими огоньками.

"При надежде на 2021" , – подписала снимки Фролова.

Василиса Фролова оголенная в фотосъемке.
Беременная Василиса Фролова оголилась.
Василиса Фролова показала себя голой в новогодней съемке.
Василиса Фролова.
Василиса Фролова в фотосессии .

Поклонники телеведущей были поражены такими откровенными снимками Фроловой. В комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами.

"Шикарная красотка", "Очень красивая", "Это фантастически красиво", "Невероятная", – писали пользователи сети под оголенными снимками звезды.

Пользователи сети прокомментировали фото Фроловой.
Поклонники прокомментировали фото оголенной Фроловой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Василиса Фролова заразилась коронавирусом. Телеведущая показала фото, сделанное во время забора крови на анализы и рассказала о своих симптомах.

шоу-бизнесбеременностьВасилиса Фролова