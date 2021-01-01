Беременная украинская телеведущая полностью обнажилась для фото
42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова, которая беременна первенцем, снялась обнаженной.
Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото из новогодней съемки, на которых позирует полностью голой. На одних кадрах ведущая прикрыла грудь руками, а на других, предстала только с бенгальскими огоньками.
"При надежде на 2021" , – подписала снимки Фролова.
Поклонники телеведущей были поражены такими откровенными снимками Фроловой. В комментариях фолловеры засыпали ее комплиментами.
"Шикарная красотка", "Очень красивая", "Это фантастически красиво", "Невероятная", – писали пользователи сети под оголенными снимками звезды.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Василиса Фролова заразилась коронавирусом. Телеведущая показала фото, сделанное во время забора крови на анализы и рассказала о своих симптомах.