Беременная Ратаковски полностью оголилась на камеру. Фото
Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками снимками, на которых предстала полностью голая.
Она позировала в ванной комнате. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, Ратаковски сфотографировалась в зеркале обнаженной, прикрывши грудь руками. На снимках актриса повернулась боком, чтобы скрыть некоторые части тела.
Кроме того, на фото видно большой хорошо округлившийся живот знаменитости, а это значит, что совсем скоро она впервые станет мамой.
"Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом облике, иногда – богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам", – написала модель.
Стоит отметить, что поклонникам Ратаковски понравились фотографии и они сразу же стали засыпать девушку комментариями.
"Вау! Милая шишка", "Лучшая", "Мама красотка", "Красиво", – пишут люди.
Напомним, супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.
Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.