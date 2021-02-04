Беременная Ратаковски полностью оголилась на камеру. Фото

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, поделилась с поклонниками снимками, на которых предстала полностью голая.

Она позировала в ванной комнате. Соответствующие фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Ратаковски сфотографировалась в зеркале обнаженной, прикрывши грудь руками. На снимках актриса повернулась боком, чтобы скрыть некоторые части тела.

Кроме того, на фото видно большой хорошо округлившийся живот знаменитости, а это значит, что совсем скоро она впервые станет мамой.

"Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом облике, иногда – богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам", – написала модель.

Стоит отметить, что поклонникам Ратаковски понравились фотографии и они сразу же стали засыпать девушку комментариями.

"Вау! Милая шишка", "Лучшая", "Мама красотка", "Красиво", – пишут люди.

Напомним, супермодель вышла замуж в феврале 2018 года. Ее муж – 30-летний Себастьян – актер, продюсер и партнер в кинокомпании Elara Picture.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году.