Беременная Осадчая засветилась в откровенном блестящем платье

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в вечернем блестящем платье с высоким вырезом и глубоким декольте. Свой образ она дополнила серебренными босоножками на каблуке и головным убором в виде чалмы.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Беременная Осадчая продемонстрировала стройные ноги и округлившийся животик, сидя на террасе и позируя на фоне моря в лучах заката (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Светское лето. Постоянные перелеты и съемки", – прокомментировала публикацию телеведущая.

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Поклонники пришли в восторг от новых фото Осадчей. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.

"Какая вы красивая", "Невероятная", "Беременность сделала вас еще красивее", "Катя вся светиться счастьем", "Вы прекрасная. Вам очень идет беременность", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками смелым кадром, где она запечатлена без макияжа. Звезда позировала лежа на кровати.