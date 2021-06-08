Беременная Осадчая засветила округлившийся живот в купальнике трендового цвета. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками фото, на котором она запечатлена в купальнике трендового зеленого цвета. Свой образ звезда дополнила белой шляпой и солнцезащитными очками.

Соответствующий снимок с отдыха в Турции Осадчая опубликовала на личной странице в Instagram. Беременная телеведущая позировала боком к камере, продемонстрировав округлившийся животик (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Сливаюсь с природой", – написала Екатерина.

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Пользователи сети оценили новый кадр знаменитости. Они засыпали Осадчую множеством позитивных комментариев.

"Какая красотка", "Супер", "Непревзойденная, как всегда", "Какой невероятный купальник. Вам очень идет", – написали люди.

Напомним, что зеленый цвет стал абсолютным хитом в летних коллекциях многих известных модных домов. Дизайнеры представили платья, блузы, брюки, купальники, костюмы в "травяном", зелено-мятном и других оттенках.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая– украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая появилась в ярко-розовом костюме с округлившимся животом. Телеведущая подчеркнула образ с помощью аккуратных сережек, а также кроссовок, которые были подобраны в тон в рубашке.