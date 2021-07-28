Беременная Осадчая засветила большой живот на пляже в Турции. Фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками черно-белыми снимками, на которых продемонстрировала округлившийся живот в обтягивающей майке. Знаменитость позировала на фоне моря в Турции.

Соответствующие фото телезвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ ведущей и засыпали ее комплиментами.

Осадчая появилась перед подписчиками в майке на тонких бретелях с принтом и черных трусах от купальника. Свой пляжный лук знаменитость дополнила стильной шляпой и солнцезащитными очками. При этом волосы ведущая решила собрать в гульку.

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"Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями", – подписала кадры Осадчая.

Пользователям сети понравились новые фото знаменитости с отдыха. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Вы очень красивая! Вам к лицу беременность", "Это самая лучшая талия", "Катя, вам очень идет такая талия", "Идеальная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Екатерина Осадчая, которая в третий раз беременна, продемонстрировала стильный образ на масштабном шоу "Вечер премьер". Звезда засветилась в модном платье с бриллиантами от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.