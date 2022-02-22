Беременная Maruv без макияжа показала грудь и ягодицы в вульгарном наряде

Известная украинская певица Maruv, которая ждет ребенка, показала своим подписчиком вульгарный наряд, который едва прикрывал обнаженную грудь и ягодицы. Знаменитость предстала в откровенном костюме красного цвета.

Соответствующие видео она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. "Пошитый костюм. Спереди беременности будто и не бывало, только с боку можем запалиться", – прокомментировала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На опубликованных кадрах Maruv появилась без грамма макияжа, с гулькой на голове. Она позировала в ярко-красном латексном костюме с откровенным декольте, которое подчеркивало пышные формы артистки и множеством разрезов, в том числе и на ягодицах.

Судя по опубликованным фотографиям 26 ноября прошлого года, вероятнее всего костюм, в котором предстала певица, был сшит для съемок клипа на песню "By Your Side".

Напомним, что 31-летняя Maruv долгое время скрывала беременность, но в свой день рождения (15 февраля 2022 года) рассекретила ее. Отцом ребенка, пол которого оставила в тайне, является супруг артистки и ее PR-менеджер Александр Корсун.

Коротко о знаменитости:

MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) – скандальная украинская певица. Родилась в Павлограде (Днепропетровская область) 15 февраля 1991 года, с раннего детства занималась танцами и пением.

Живет в Украине, но часто выступает в России, имеет контракт с Warner Music Russia. В июле 2020 года артистка зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Maruv показала голый округлившийся живот поклонникам. Она призналась, что ребенок появиться на свет летом, но до его рождения не собирается отменять концерты и гастроли.