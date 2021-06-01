Беременная MamaRika позировала в откровенном леопардовом платье. Фото

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая вскоре впервые станет мамой, поделилась с поклонниками кадрами из пикантной фотосессии. На них артистка позировала в откровенном леопардовом платье. которое оголило ее беременный животик.

Соответствующие снимки 32-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Волосы у нее на фото собраны в небрежную прическу. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Я считаю, что беременна женщина, или та, которая только что родила ребенка – это очень сексуально! Знаете почему? Потому что я себе нравлюсь такой, в габаритах 100-100-100. Потому что каждая новая растяжка, родинка или лишний килограмм – это еще один повод посмотреть на себя заново и полюбить... Я никогда не чувствовала себя настолько женственной и сильной одновременно, я на своем месте больше чем когда-либо!" – написала она.

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Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации знаменитости. Они засыпали MamaRika множеством комплиментов.

Коротко о знаменитости:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с поклонниками видео, на которых показала свой новый дом в Одессе, в который недавно переехала с супругом Сергеем Середой.