Бен Аффлек хочет возобновить отношения с экс-возлюбленной Дженнифер Лопес – СМИ

Известный американский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек намерен возобновить романтические отношения с экс-возлюбленной Дженнифер Лопес после новости о разрыве ее отношений с Алексом Родригесом.

Издание Mirror пишет, что актер расстался со своей девушкой Аной де Армас в январе и теперь "ждет своего часа", чтобы сделать первый шаг в отношениях с Дженнифер (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известно, что бывшие влюбленные планировали помолвку в 2002 году, однако в 2004 заявили о расставании.

После этого 51-летняя Лопес вышла замуж за Марка Энтони и стала мамой близнецов, а 48-летний Бен связал себя узами брака с актрисой Дженнифер Гарнер, и у них родилось трое девочек.

На данный момент оба остались без партнеров, поскольку недавно певица заявила о том, что расстается с бейсболистом Алексом Родригесом спустя четыре года отношений. Знаменитости объяснили свое решение тем, что у них гораздо лучше получается дружить, нежели быть парой.

По словам инсайдеров, нельзя исключать воссоединение Дженнифер и Бена, ведь не так давно Аффлек восторженно отзывался о певице, называя ее очень талантливой, успешной и привлекательной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший муж Лорак откровенно рассказал о разводе и новой пассии. Мурат Налчаджиоглу признался, что после расставания с супругой у них был очень сложный период. Как оказалось, артистка даже не хотела контактировать с экс-возлюбленным.