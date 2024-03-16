Белла уже не та. 5 самых откровенных образов звезды 'Сумерек' Кристен Стюарт, на которые невозможно не обратить внимание

Знаменитая американская актриса Кристен Стюарт, известная своими сдержанными образами и сотрудничеством с домом высокой моды CHANEL, в этом году поражает публику смелыми и дерзкими модными заявлениями. Ее стиль становится все менее элегантным и спокойным, уступая место бунтарским и откровенным ноткам.

Исполнительница роли Беллы Свон в культовой вампирской саге "Сумерки" демонстрирует дерзкие наряды не только на красных дорожках, где, в общем-то, эпатаж приветствуется, но и просто на улицах в повседневной жизни. Пять самых откровенных, по мнению редакции, образов 33-летней актрисы собрали в материале OBOZ.UA.

Боди с огромным вырезом от украинского бренда

Начнем с откровенного образа Стюарт, который она выбрала для премьеры ленты "Любовь, ложь и кровопролитие", где сыграла одну из главных ролей. Боди с огромными вырезами и открытой спиной поражает своей дерзостью. Как выяснилось, этот наряд – дело рук украинского бренда Вettter. Актриса соединила его с черными колготками, а также накинула сверху пиджак, который время от времени снимала для демонстрации соблазнительных вырезов.

Провокационный костюм с чулками

А как вам такое сочетание: полупрозрачный бюстгальтер, черный кожаный жакет, ультракороткая юбка и сексуальные чулки? Дополнив этот обольстительный ансамбль туфлями на каблуке, Стюарт подчеркнула свою смелость, "забыв" о белье. Сложно поверить, что застенчивая Белла из "Сумерек" разгуливает по улицам Лос-Анджелеса в таком провокативном образе.

Тренд на шорты-трусы

Шорты-трусы – популярный тренд среди зарубежных селеб, который не всегда с пониманием воспринимают в обществе. Кристен Стюарт решила рискнуть, надев ультракороткие шорты с бежевыми капроновыми колготками, а также полурасстегнутой укороченной рубашкой и темно-вишневыми туфлями под цвет ее солнцезащитных очков. Неприятные ожидания, к сожалению, оправдались – фаны раскритиковали 33-летнюю актрису, назвав нижнюю часть ее образа "подгузником".

Прозрачная рубашка + топ-бюстгальтер

Ежегодный предоскаровский ужин CHANEL и Чарльза Финча в Polo Lounge в Беверли-Гиллз также сопровождался смелым образом Кристен Стюарт. В этот раз она надела широкие короткие шорты (но уже не трусы), прозрачную рубашку черного цвета и топ-бюстгальтер.

Вызывающая фотосессия для Rolling Stone

Кристен Стюарт не останавливается в своих провокациях, и в этот раз демонстрирует дерзкий образ на фотосессии Rolling Stone. Она появляется на обложке и страницах журнала полуобнаженной в трусах, занимая провокационные позы и не скрывая своего надменного взгляда.

Вывод можно сделать следующий: новый стиль Кристен Стюарт – это смелое утверждение о ее личности. Она не боится быть собой, бросать вызов стереотипам и экспериментировать с модой. Ее образы становятся все более провокационными, отражая изменения в ней самой и в мире моды в целом. Нравится вам или нет – решайте сами, однако актриса, кажется, не сильно озабочена мнением окружающих.

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