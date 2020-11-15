Белла Хадид обнажила грудь в пикантной съемке. Фото

Известная американская модель Белла Хадид поразила фанатов довольно пикантной съемкой.

На странице в Instagram 24-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых она позирует практически обнаженной с красными волосами.

Модель предстала на фото в одних красных ботинках, бежевом бикини и цепочке. При этом грудь звезда прикрыла рукой.

Пользователи сети пришли в восторг от откровенных снимков Хадид и засыпали модель в Instagram комплиментами.

"Королева", "Очень горячо", "Твое тело сделано из золота", – писали поклонники звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL ,не так давно обнаженную Беллу Хадид раскритиковали за чересчур откровенное фото.