Австралийки в бикини устроили драку и стали звездами сети. Видео 18+

В сети опубликовали кадры, на которых показали, как в восточном пригороде Сиднея (Австралия) подрались женщины в бикини. Происшествие случилось возле пляжа Куги.

Как стало известно, драку затеяла девушка-подросток – она напала на двух женщин, загорающих на пляже. Об этом пишет издание News.com.au (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как между жительницами Австралии произошел конфликт. Девушка в черном бикини набросилась на одну из женщин на траве и начала тащить ее за руку. За кадром можно услышать, как молодые парни подбадривают женщин, и драка продолжается.

Видео дня

Во время конфликта девушка-подросток потеряла черный верх от бикини, а другие люди начали прыгать вокруг женщин и пытались остановить драку.

Отмечается, что на данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Известно, что участников конфликта не арестовали.

"Около 14:10 полиция прибыла на место, где девушка-подросток напала на двух женщин. Они разошлись до приезда правоохранителей. Сейчас офицеры проводят расследование", – сказали представители правоохранительных органов.

Внимание! Видео 18+ можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе две женщины устроили драку посреди улицы из-за мужчины. Одна из женщин применяла баллончик с неизвестным веществом.