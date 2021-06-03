Астафьева засветила пышную грудь в корсете. Фото

Украинская модель, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева позировала в откровенном черном корсете, который подчеркнул ее пышную грудь. Свой образ звезда дополнила стильным пиджаком.

Соответствующий кадр 35-летняя Астафьева опубликовала в личных Instagram-stories. Волосы у Астафьевой на фото уложены в красивый пучок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Всем бы такие глазки", – лаконично подписала публикацию звезда.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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