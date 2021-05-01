Астафьева в кружевном бюстгальтере похвасталась эротическими фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Астафьева в полупрозрачном бюстгальтере снялась в черно-белой фотосессии

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась черно-белыми фото, на которых позировала в полупрозрачном кружевном бюстгальтере.

На своей странице в Instagram звезда выложила соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она появилась в пикантном наряде, который выгодно подчеркнул ее пышные формы.

В кадре знаменитость была запечатлена в тот момент, когда закинула руки за голову и закрыла глаза. Яркий лук она дополнила легким макияжем с выразительными стрелками и объемной прической с небрежным локоном у лица.

"Похожа на...?" – поинтересовалась артистка у своих поклонников.

Те начали в комментариях отвечать следующее:

"На мою самую любимую женщину", "Даша Беллуччи", "Ой, а мне отдаленно Эми Вайнхаус показалась", "Великая красота!", "Похожа на Монику", "Шикарную красотку".

Астафьева позировала в кружевном бюстгальтере.
Астафьева поделилась черно-белыми фото.
Комментарии поклонников.
Комментарии поклонников.
Комментарии поклонников.

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева примеряла дерзкий образ: черное боди скомбинировала с колготками в сетку и кожаным аксессуаром. В объектив звезда смотрела уверенно, а объемный рукав, который напоминал огромный цветок, добавлял ее образу еще больше загадочности.

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