Астафьева в кружевном бюстгальтере похвасталась эротическими фото

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась черно-белыми фото, на которых позировала в полупрозрачном кружевном бюстгальтере.

На своей странице в Instagram звезда выложила соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она появилась в пикантном наряде, который выгодно подчеркнул ее пышные формы.

В кадре знаменитость была запечатлена в тот момент, когда закинула руки за голову и закрыла глаза. Яркий лук она дополнила легким макияжем с выразительными стрелками и объемной прической с небрежным локоном у лица.

"Похожа на...?" – поинтересовалась артистка у своих поклонников.

Те начали в комментариях отвечать следующее:

"На мою самую любимую женщину", "Даша Беллуччи", "Ой, а мне отдаленно Эми Вайнхаус показалась", "Великая красота!", "Похожа на Монику", "Шикарную красотку".

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева примеряла дерзкий образ: черное боди скомбинировала с колготками в сетку и кожаным аксессуаром. В объектив звезда смотрела уверенно, а объемный рукав, который напоминал огромный цветок, добавлял ее образу еще больше загадочности.