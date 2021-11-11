Астафьева в бикини устроила пикантную фотосессию в бассейне. Фото

36-летня украинская певица, экс-солистка группы "NikitA" и модель Даша Астафьева порадовала поклонников новыми пикантными снимками. Знаменитость позировала в бассейне и сауне практически голой.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. За несколько часов публикации снимков, пост набрал почти 12 тысяч лайков и более 100 комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованной серии снимков Астафьева успела примерять на себе несколько образов. Она позировала в бассейне, в облегающей кофте с принтом голого женского тела.

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На другом снимке Астафьева покрасовалась в черном облегающем платье. Она также сфотографировалась в бассейне.

Следующее фото Даша сделала в ванной. Она позировала абсолютно голой, а также в сауне, где прикрыла грудь и интимные места полотенцем.

Завершающим фото было в помещении с бассейном, где Астафьева сфотографировалась в крошечном бикини на фоне окон.

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами.

"Роскошная", "Вы супер женщина, без комплексов, нереально красивая и позитивная", "Я все ещё мечтаю, что вырасту и буду как Даша Астафьева, хотя мне почти 30", "Даша Астафьева – это секс", "Непотопляемая", "Лучшая из лучших", "Шикарная", "Вай! Фигура шик, женщина огонь!", "Шикарный вид", "Красота", "Какая красивая фигура", "Богиня в райском месте", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева – украинская модель, блогер, певица родом из Днепропетровской области. Участвовала в телепроекте "Фабрика звезд". В 2008 году ее заметил основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Приобрела известность, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Астафьева приняла участие в новой съемке для эротического журнала Playboy. Артистка позировала полностью обнаженной на белых простынях.