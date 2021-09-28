Астафьева устроила пикантную фотосессию в сексуальном боди. Фото
Популярная украинская модель, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева порадовала поклонников новыми пикантными кадрами. Знаменитость сексуально позировала в одном боди возле реки.
Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. "Вот в таком виде на рыбалку я приехала впервые", – сказала знаменитость (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Астафьева позировала в черном боди с откровенным декольте, которое отлично подчеркивало пышные формы модели.
На руки она надела черные перчатки, а на ее ногах были надеты такого же цвета чулки и туфли на каблуке.
Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и аксессуарами в виде маленьких сережек.
Модель позировала на камеру сидя на деревянном пирсе возле реки, при этом держа в руках удочку для рыбалки.
Коротко о знаменитости:
Даша Астафьева – родилась в 1985 году в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области.
Получила небывалую популярность после победы в конкурсе за титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).
Состояла в группе NikitA, а в 2017 году начала сольную карьеру.
Сейчас знаменитость ведет активную блогерскую деятельность, снимается в различных фотосессиях и выступает на мероприятиях в роли певицы и диджея.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Астафьева снялась в фотосессии, где позировала и сексуально выгибалась в боди и прозрачной блузке.