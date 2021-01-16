Астафьева снялась в сексуальной фотосессии в откровенном наряде. Фото и видео

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками фото и видео, на которых предстала в очень пикантном образе. Так, знаменитость позировала на камеру в откровенном наряде.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram. Фотографом на фотосессии была Ольга Малинина (чтобы посмотреть фото и ролик, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на фотосессии звезда появилась в наряде с глубоким декольте. Она была в темной рубашке, под которой не отсутствовал бюстгальтер.

Напомним, Даша Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Известна как модель журнала Playboy. Она также была участницей украинской "Фабрики звезд" и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.