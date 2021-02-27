Астафьева позировала в шелковом белье, укутавшись в одеяло. Видео

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками чувственным роликом, на котором позировала в шелковом белье, укутавшись пышным одеялом.

Соответствующее черно-белое видео знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем можно увидеть, как Астафьева сидит на подоконнике с чашкой чая и мечтательно смотрит на небо. Затем она отводит взгляд от окна и томно смотрит в камеру (ролик смотрите в конце новости).

На следующем кадре Астафьева выходит на балкон и позирует, приспустив одеяло с плеч. Звезда демонстрирует пышные формы в откровенном белье.

Напомним, Даша Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Известна как модель журнала Playboy. Она также была участницей украинской "Фабрики звезд" и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

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