Астафьева позировала в шелковом белье, укутавшись в одеяло. Видео
Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками чувственным роликом, на котором позировала в шелковом белье, укутавшись пышным одеялом.
Соответствующее черно-белое видео знаменитость опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем можно увидеть, как Астафьева сидит на подоконнике с чашкой чая и мечтательно смотрит на небо. Затем она отводит взгляд от окна и томно смотрит в камеру (ролик смотрите в конце новости).
На следующем кадре Астафьева выходит на балкон и позирует, приспустив одеяло с плеч. Звезда демонстрирует пышные формы в откровенном белье.
Напомним, Даша Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Известна как модель журнала Playboy. Она также была участницей украинской "Фабрики звезд" и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее певица Даша Астафьева пожаловалась на давление со стороны близких, что она до сих пор не замужем.
Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
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