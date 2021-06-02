Астафьева позировала в БДСМ-костюме с маской. Фото

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками фото, на котором она запечатлена в черном полупрозрачном белье. Свой образ звезда дополнила кожаной БДСМ-маской.

Соответствующий снимок 35-летняя Астафьева опубликовала в личных Instagram-stories. Она соблазнительно позировала с пальцем во рту (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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