Астафьева позировала в БДСМ-костюме с маской. Фото
Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева поделилась с поклонниками фото, на котором она запечатлена в черном полупрозрачном белье. Свой образ звезда дополнила кожаной БДСМ-маской.
Соответствующий снимок 35-летняя Астафьева опубликовала в личных Instagram-stories. Она соблазнительно позировала с пальцем во рту (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
Коротко о знаменитости:
Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).
Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.
Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Астафьева снялась в откровенной фотосессии. Она позировала в прозрачном гольфе-сетке, через который просвечивалась грудь. Также на ней были короткие черные шорты, длинные кожаные перчатки и массивное украшение на шее.
Также Астафьева примерила дерзкий образ, позируя в колготках в сетку и обтягивающем боди.