Астафьева показала соблазнительные формы в откровенном белье. Фото

Украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева продемонстрировала поклонникам соблазнительные формы в пикантном белье. Звезда предстала в сексуальной фотосессии, эротически позируя на камеру.

Соответствующий кадр Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram. На фото певица появилась в откровенном белье черного цвета, акцентируя внимание на большое декольте. Артистка позировала в пикантной позе, расставив ноги.

К слову, пользователи сети под фотографией засыпали Астафьеву комментариями и оставили множество комплиментов.

"Какая красивая фотка", "Шикарна", "Очень здорово", – писали поклонники артистки.

Коротко о знаменитости: Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1. Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера (1926–2017) – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

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