Ариана Гранде тайно вышла замуж за 25-летнего бойфренда

Известная американская исполнительница Ариана Гранде вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса. Влюбленные решили сыграть свадьбу тайно, поэтому на мероприятии присутствовало всего 20 гостей.

Издание Daily Mail пишет, что торжество прошло в калифорнийском доме певицы. Также представитель звезды заявил, что "молодожены очень счастливы" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мероприятие было довольно интимным – на нем присутствовало около 20 человек. Тем не менее, атмосфера на празднике была полной любви. Влюбленные очень счастливы", – объяснил подробнее инсайдер.

Известно, что Ариана Гранде начала встречаться со своим избранником в январе 2020 года. С начала карантина они много времени провели вместе в период самоизоляции.

Затем выяснилось, что влюбленные в декабре уже были помолвлены, когда Ариана опубликовала фотографию с бенгальским огнем, подписав ее словом "Навсегда".

А в прошлом месяце Ариана поделилась тремя романтическими снимками, подпись к которым говорила "Большое спасибо за то, что ты есть!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо. Отметим, что мужчина сделал предложение возлюбленной после года отношений.