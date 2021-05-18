Ариана Гранде тайно вышла замуж за 25-летнего бойфренда

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Папарацци
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Ариана Гранде тайно вышла замуж

Известная американская исполнительница Ариана Гранде вышла замуж за 25-летнего риелтора Далтона Гомеса. Влюбленные решили сыграть свадьбу тайно, поэтому на мероприятии присутствовало всего 20 гостей.

Издание Daily Mail пишет, что торжество прошло в калифорнийском доме певицы. Также представитель звезды заявил, что "молодожены очень счастливы" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мероприятие было довольно интимным – на нем присутствовало около 20 человек. Тем не менее, атмосфера на празднике была полной любви. Влюбленные очень счастливы", – объяснил подробнее инсайдер.

Известно, что Ариана Гранде начала встречаться со своим избранником в январе 2020 года. С начала карантина они много времени провели вместе в период самоизоляции.

Затем выяснилось, что влюбленные в декабре уже были помолвлены, когда Ариана опубликовала фотографию с бенгальским огнем, подписав ее словом "Навсегда".

А в прошлом месяце Ариана поделилась тремя романтическими снимками, подпись к которым говорила "Большое спасибо за то, что ты есть!".

Ариана Гранде вышла замуж.
Ариана Гранде вышла замуж тайно.
Ариана Гранде вышла замуж за своего возлюбленного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо. Отметим, что мужчина сделал предложение возлюбленной после года отношений.

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