Арахамия появился на публике в уггах: его высмеяли в сети. Фото

Народный депутат Украины, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия засветил на пресс-конференции свои угги и нарвался на критику в сети. Многие пользователи его высмеяли и засыпали комментариями.

Нардеп появился на публике в черных коротких уггах. Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook (снимки можно посмотреть ниже).

Так, в комментариях люди начали бурно обсуждать образ Арахамии. Многие считают, что его обувь явно не новая и удивляются, как в таком можно прийти на пресс-конференцию.

"Мужские угги – страшный сон", "Как-будто не новые", "Арахамия-Туфелька", "Может и у него они новые, но кто-то их уже поносил до этого", "Сама обожаю угги… Но на пресс-конференцию... Извините, быдложлоб", – пишут в комментариях.

Напомним, Давид Арахамия, также известный под псевдонимом Давид Браун – украинский государственный деятель, политик, предприниматель, общественный деятель и волонтер грузинского происхождения. Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины c 29 августа 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия засекли в киевском ресторане "Ишак" в компании с нардепом Романом Иванисовым, исключенным из фракции из-за судимости за изнасилованием.