Анна Тринчер впервые сняла бандаж после увеличения груди ради кадров в бикини

Популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер впервые показала новую грудь третьего размера без медицинского корсета, который носила около месяца после пластической операции. 20-летняя звезда примерила соблазнительные купальники на отдыхе в Египте и поделилась снимками своих форм с поклонниками.

Видео в бикини и без бандажа Тринчер опубликовала на личной странице в Instagram. Знаменитость позировала в джакузи и на фоне египетских пальм.

Ранее Анна жаловалась, что не может позволить себе купание в море и бассейне, поскольку с момента маммопластики прошло всего три недели. Однако сделать соблазнительные кадры в купальниках, демонстрируя новый бюст, вокалистке никто не помешал.

В джакузи с мыльной пеной и лепестками роз звезда предстала перед подписчиками в ярком малиновом образе. Глаза Анна спрятала за белыми солнцезащитными очками. На видео она играла со своими длинными черными локонами. На спине артистки можно заметить большой медицинский пластырь.

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В публикации Тринчер поделилась мыслями касательно своей новой груди. Исполнительница переживает, что не выбрала импланты большего размера.

"С одной стороны я очень рада, что сделала такой красивый аккуратный размер! У многих есть заблуждение, что если девушки делают грудь, то это обязательно должны быть огромные бидоны – это бред. Кто-то увеличивает свой, и без того хороший, размер, не спорю, а кто -то (я) делает грудь, потому что до этого её не было. Поэтому, этот размер для моих параметров идеальный! Но с другой стороны, как говорят: "раз делать так делать" и я переживаю, что когда грудь станет на своё место, я пожалею, что не сделала больше", – размышляла артистка.

Кроме того, знаменитость призналась, что стесняется появляться на публике в соблазнительных образах. По ее словам, к новому бюсту нужно еще привыкать.

"Сегодня я на пару минут надела купальник и поняла, что я стесняюсь… Не понимаю откуда у меня возникли эти чувства. Я ж всегда так мечтала сделать грудь и ходить с рубашкой на распашку, а теперь нужно привыкнуть к тому, что ещё одна часть твоего тела стала супер привлекательной", – прокомментировала звезда.

Также Тринчер продемонстрировала фигуру в черном купальнике с необычным декольте и высокими плавками.

Актриса добавила, что бандаж сняла всего на пару минут ради красивых кадров. Напомним, медицинский корсет необходимо носить хотя бы месяц после маммопластики. Это поможет зафиксировать грудь и импланты в анатомически верном положении, сократит время заживления и снизит риск деформации и расхождения швов.

Коротко о знаменитости:

Анна Тринчер – 20-летняя украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении-2015". Родом из Киева. В апреле 2017-го прошла кастинг на одну из главных ролей в сериале "Школа" (1+1). Среди известных песен: "Небо знает", "Школа", "Малиновые волосы", "По губам".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тринчер рассказала поклонникам, сколько потратила на пластическую операцию. По словам певицы, это сумма могла быть намного меньше, однако она не захотела рисковать здоровьем.