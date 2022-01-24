Анна Тринчер впервые показала себя в белье с новой грудью, но фанаты не увидели разницы

Популярная украинская певица и актриса Анна Тринчер впервые показала фото груди, которую увеличила до третьего размера, в полупрозрачном белье. Снимки вызвали неожиданную реакцию у поклонников, которые массово начали писать, что не видят изменений в фигуре 20-летней знаменитости.

Откровенным кадром Анна поделилась с фанатами в приватном Тelegram-канале. Звезда ответила комментаторам, что и сама не полностью довольна результатом. По словам Тринчер, она бы сделала грудь еще больше.

Перед камерой артистка позирует в трендовом бюстье из сеточной ткани телесного цвета и высоких трусиках из этого же комплекта. Интимные места вокалистка скрыла с помощью фотошопа. На груди еще видны повязки и пластыри, которые придется регулярно носить в течении месяца до полного заживления.

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В комментариях под фото поклонники оставляли: "Не видно груди, если честно", "Мало", "Очень мало", "Пока разница не особо заметна", "Что-то изменилось?", "Надо было больше делать".

И хотя Тринчер согласилась, что можно было вставить импланты побольше, ее все же оскорбила настолько негативная реакция интернет-пользователей.

"Ребят, я знаю… Ну, лохонулась. Вообще хотела ещё меньше, боялась, что буду выглядеть вульгарно. У меня широкие бедра, можно было бы и рискнуть на 3,5 размер. Зато аккуратно и секси. Сделала бы больше? Да. Вижу ли я разницу? Да, огромную. Жалею ли я? Нет. Но совсем скоро увидите финальный результат, когда растянется кожа, я сниму пластыри и надену красивое бельё", – заявила певица.

Кроме того, многие подписчики не верят, что звезда по-настоящему выходила из наркоза. По их мнению, это все постанова для соцсетей и привлечения внимания СМИ. В ответ Анна лишь опубликовала новые кадры из операционной, которыми доказала обратное.

Коротко о знаменитости:

Анна Тринчер – 20-летняя украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении-2015". Родом из Киева. В апреле 2017-го прошла кастинг на одну из главных ролей в сериале "Школа" (1+1). Среди известных песен: "Небо знает", "Школа", "Малиновые волосы", "По губам".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Анна Тринчер показала забавное видео, на котором отходит от наркоза. Она заявила, что будет "разгуливать без верха по Киеву". Также мы сообщали, что певица рассказала поклонникам, сколько потратила на пластическую операцию.