Анна Тринчер разделась до белья и нарвалась на критику. Фото

Звезда сериала "Школа", украинская блогер Анна Тринчер опубликовала серию откровенных фото. 20-летняя певица позировала в полупрозрачном белье и чулках.

Снимки блогер опубликовала на своей странице в Instagram и нарвалась на критику подписчиков. Многие назвали такой контент слишком вульгарным.

Знаменитость выбрала для фотосессии бирюзовый комплект белья с яркими желтыми шлейками, пояс и розовые чулки на подтяжках. Длинные волосы девушка заплела в косички.

"Стоит ли придумывать какую-то пафосную подпись?" – написала под фотографиями Тринчер.

Видео дня

В комментариях некоторые сделали комплименты фигуре и внешнему виду певицы, однако значительная часть сообщений – негативные.

Так, пользователи сети напомнили звезде, что основная ее аудитория – несовершеннолетние. "Это уже слишком", – написали некоторые подписчики.

Комментарии под постом:

Факты о знаменитости:

22 августа 2015 года Анна Тринчер победила в финале отбора на Детское Евровидение с песней "Начни с себя", написанной в соавторстве с Вадимом Лисой и певицей Alyosha.

В апреле-2017 прошла кастинг на роль Наты в сериале "Школа" канала 1+1.

В 2018 году девушка приняла участие в восьмом сезоне "Голоса страны". На слепых прослушиваниях она исполнила песню Джамалы "Злива".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тринчер выложила в сеть видео того, как она пережила приступ истерики, который назвала панической атакой. Свой поступок блогер объяснила тем, что хочет помочь людям, которые тоже сталкивались с подобными проблемами.