Анна Тринчер похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото

Известная украинская певица, звезда сериала "Школа", блогер Анна Тринчер порадовала поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость позировала в одном бикини.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Хей! Мы в Танзании", – коротко подписала снимок певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На размещенном кадре Тринчер позирует в бикини мятного оттенка, благодаря чему можно рассмотреть подтянутый пресс. Анна сфотографировала себя в зеркале ванной комнаты, подняв руку и прислонив ее к голове.

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Кроме купальника на ней были аксессуары в виде браслета и кольца. Отметим, что певица была без грамма макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок.

Поклонники Тринчер засыпали ее комплиментами.

"Красотка", "Просто огонь", "Вау", "Круто", "Лучшая", "Красивая", "Ты шикарная в любом виде", "Милая", "Самая красивая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Певица Анна Тринчер родилась в 2001 году в Киеве. Представляла Украину на "Детском Евровидение" в 2015 году. Принимала участие в съемках сериала "Школа", где сыграла одну з главных ролей. Суперфиналистка "Голоса страны" 8 сезона. Среди известных хитов певицы – "Небо знає", "Школа", "Малиновые волосы", "По губам".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Тринчер откровенно рассказала, как страдала от морального давления в нездоровых отношениях с мужчиной, который был на 15 лет старше ее.