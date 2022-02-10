Анна Седокова похвасталась подтянутыми ягодицами: секрет стройной фигуры певицы

Популярная украинская певица экс-участница легендарной женской группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала поклонников новыми пикантными кадрами своей фигуры. Знаменитость, борющаяся периодически с лишним весом, станцевала на камеру в бикини.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я люблю себя в независимости от того сколько я вешу, что чувствую или что на мне надето. И чувствую взаимность", – написала певица (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, как Анна Седокова в черном крохотном бикини и солнцезащитных очках потанцевала на камеру, продемонстрировав свою фигуру и формы.

Видео дня

Поклонники засыпали артистку комплиментами.

"Фигурка бомбическая", "Анна, прошу прощения конечно, а законно вообще быть такой шикарной?", "Мне бы такую уверенность", "Красивая", "Да, суперская фигура", "Фигура супер, такая подтянутая", "Какая аппетитная", "Вы шикарная", "Класс", "Ого", "Нереальная", "Какая прелесть", "очень хорошая фигура", – пишут люди.

К слову, несмотря на то, что Седокова мать троих детей, она держит отличную форму, благодаря правильному питанию и спорту. Однажды она рассказала секрет своей стройности, отметив, что нужно осознано питаться.

"Хочешь похудеть, спроси меня как. И совет здесь очень простой: сознательное потребление плюс математика. Ты тратишь больше, чем зарабатываешь – это плохо. Не стоит есть больше (калорий – Ред.), чем сможешь потратить за сутки", – писала артистка в Instagram.

Она добавила, если человек понимает, что не сможет позаниматься спортом, то в это день нужно питаться только овощами.

"Овощи – твое спасение. Ноу хлебчик. Знаешь, что можешь после работы пройтись? Тогда и карбонару можно. Если ты договоришься со своим организмом, не ограничивая себя, без стресса и ультиматумов, то он пойдёт тебе на встречу", – считает Седокова.

Коротко о знаменитости:

Анна Седокова – поп-певица, автор песен, актриса и телеведущая. Родилась в 1982 в Киеве. Вела утреннее шоу "Подъем", была участницей группы "ВИА Гра". В 2004 году начала сольную карьеру. Была замужем за белорусским футболистом Валентином Белькевичем, от которого родила дочь Алину, за бизнесменом Максимом Чернявским, в браке с которым родилась дочь Моника. Также Анна встречалась с танцором Сергеем Геманом, бизнесменом Артемом Комаровым, от которого родила сына Гектора. С 2019 года строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что фанаты Анны Седоковой заподозрили певицу в беременности, после публикации ею нового видео.