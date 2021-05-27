Анна Богдан показала себя в одном халате и заговорила о мужчинах. Фото

Победительница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Анна Богдан поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором позировала в белом шелковом халате, оголив плечо. Свой образ девушка дополнила массивными украшениями.

Соответствующий кадр она опубликовала на личной странице в Instagram. Волосы у Богдан на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Девчонки, назрел вопрос: на что первое вы обращаете внимание, знакомясь с мужчиной?" – поинтересовалась Анна.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантной публикации Богдан. Они засыпали ее множеством комплиментов.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако аргументировал свой выбор в пользу Анны Богдан тем, что "выбирал не он и голова, а его сердце". Таким образом мужчина отреагировал на хейт, который атаковал его в сети.