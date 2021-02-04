Ани Лорак снялась в одной рубашке, оголив ноги. Фото
Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.
Так, на нем 42-летняя артистка позировала перед зеркалом в гардеробной в черной свободной рубашке, оголив стройные ноги. Свой образ она дополнила небрежным пучком и легким макияжем. Соответствующий снимок Лорак опубликовала на личной странице в Instagram.
"Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел. Скоро вас ждет красивая видеопремьера невероятно душевной песни. Готовьтесь, будет пушка", – написала певица.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Лорак. Они засыпали ее комплиментами.
"Какая же вы прекрасная", "Очень красивая", "Нереальная", "Как вы хорошо выглядите, Каролина", "Безумно сексуальная", – написали люди.
Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – десятилетнюю Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак приехала в столицу Украины Киев. Она поделилась с поклонниками соответствующими снимками.