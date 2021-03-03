Ани Лорак открыла ноги и грудь в обтягивающем платье с глубокими вырезом и декольте
Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, продемонстрировала роскошный наряд.
Соответствующее stories появилось на ее странице в Instagram. Исполнительница позировала в длинном черном платье, которое выгодно подчеркнуло пышные формы, а также в босоножках на каблуке. Свой образ она дополнила ярким макияжем, несколькими массивными браслетами на правой руке и собранными в хвост волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Недавно артистка презентовала новую песню под названием "Наполовину" и клип на нее. В нем она предстала в соблазнительном наряде и с мегакороткой стрижкой. Фанаты подчеркнули, что каре звезде очень идет, добавив, что она выглядит просто превосходно.
Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак в коротком пиджаке засветила стройные ноги. Она позировала на камеру в коротком жакете кораллового цвета, под которым видны красивые ноги. Кроме того, певица распустила волосы и спрятала их вовнутрь пиджака.
Жена "Холостяка" Добрынина засветила роскошные ноги в новой фотосессии. Даша Квиткова позировала в черном белье, прикрывшись длинной кофтой, и красивых босоножках. Свой образ она дополнила объемной укладкой и легким макияжем.