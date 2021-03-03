Ани Лорак открыла ноги и грудь в обтягивающем платье с глубокими вырезом и декольте

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, продемонстрировала роскошный наряд.

Соответствующее stories появилось на ее странице в Instagram. Исполнительница позировала в длинном черном платье, которое выгодно подчеркнуло пышные формы, а также в босоножках на каблуке. Свой образ она дополнила ярким макияжем, несколькими массивными браслетами на правой руке и собранными в хвост волосами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Недавно артистка презентовала новую песню под названием "Наполовину" и клип на нее. В нем она предстала в соблазнительном наряде и с мегакороткой стрижкой. Фанаты подчеркнули, что каре звезде очень идет, добавив, что она выглядит просто превосходно.

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с композицией "Shady Lady" и заняла второе место. Звезда воспитывает дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу – Софию.

Как сообщал OBOZREVATEL: