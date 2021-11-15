Англичанка потратила почти $100 тысяч на пластику и похвасталась своим 'до' и 'после'. Фото

23-летняя англичанка по имени Эмбер Мэй рассказала, что потратила почти 100 тысяч долларов на пластические операции, чтобы сделать "внешность своей мечты". Девушка призналась, что восемь раз ложилась на стол к пластическому хирургу за последние пять лет.

В общем и целом, Эмбер сделала увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, две операции по ринопластике, трижды переносила липосакцию, а также сделала виниры и колола ботокс, пишет Daily Star. Англичанка настаивает на том, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет делать пластику (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мне нравится выглядеть фальшивкой. Мне нравится выглядеть по-другому, каждую операцию я с нетерпением жду, как будто это хобби. Я чувствовую себя намного счастливее и увереннее в своем новом теле после всех операций", – рассказала Эмбер.

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Она добавила, что испытывает зависимость, однако ее это нисколько не волнует.

"Я с нетерпением жду операции, я никогда не нервничаю в тот день. Мне нравится фигуристая внешность, и моим поклонникам также очень нравится видеть, как я становлюсь пышнее", – отметила англичанка.

Мэй заявляет, что будет увеличивать грудь еще на размер больше.

"Я делаю это не для того, чтобы привлечь внимание людей, я делаю это для себя. Мне нравится выглядеть по-другому, и поэтому я делаю это", – подчеркнула девушка.

Однако есть и минусы у пышных форм, признается Эмбер. Несмотря на то, что ей нравится теперь отражение в зеркале, у Мэй возникли трудности с бытовой жизнью.

"Одежду действительно сложно купить. Мне приходится покупать эластичные вещи, но даже тогда они мне иногда не подходят. Завязать шнурки на обуви не могу, поскольку не вижу своих ног. Также не могу бегать", – рассказала девушка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 29-летняя англичанка потратила более 40 тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать "настоящей куклой Барби". О том, как она выглядит, читайте по ссылке тут.