Андрей Данилко признался, как себя чувствует: мой диагноз – возраст

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, после заявления продюсера Юрия Никитина впервые лично прокомментировал свою болезнь. Артист коротко ответил на вопросы журналистов, которые подстерегли его на парковке возле одного из столичных ресторанов.

Видео их короткой беседы опубликовано на YouTube-канале Новини.LIVE. На вопрос корреспондентки о самочувствии шоумен отреагировал практически без слов – он показал большой палец и добавил: "Вот так!". Также Данилко в шутку назвал свой диагноз: "Возраст".

Ранее журналисты выяснили, что звезда часто посещает оздоровительный центр, расположенный в санатории "Жовтень" под Киевом.

Видео дня

Одна из сотрудниц этого заведения не на камеру призналась, что Андрей Данилко всегда останавливается в одном и том же номере. Он регулярно проходит оздоровительные процедуры и восстанавливается.

К слову, ранее украинский музыкальный продюсер Юрия Никитина рассказал, что проблемы со здоровьем у Данилко начались из-за плотного гастрольного графика. В результате у певца "перепутался день с ночью" и начался гормональный сбой в организме. "Его организм требовал отдыха", – заявил Никитин. Он также добавил, что артист до сих пор пытается справиться с этими проблемами.

Коротко о знаменитости:

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом персонажа стала его школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андрея Данилко неожиданно отказался отвечать на вопросы Осадчей.