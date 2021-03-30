Андраде засветила ягодицы на камеру. Фото

Известная певица украинско-боливийского происхождения Мишель Андраде (Michelle Andrade) поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои пышные формы.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и оставили множество комплиментов под постом.

Так, Андраде позировала на камеру в серой куртке в стиле оверсайз и черных трусах, которые подчеркнули ее упругие ягодицы. Свой образ артистка дополнила высокими сапогами, а на голове сделала два высоких хвостика.

Пользователи сети отметили, что Андраде выглядит очень шикарно и горячо, поэтому ее засыпали комментариями.

"Ух, горячо", "Боже, какая красотка", "Очень красивая!", "Бомба", – пишут люди.

Мишель Андраде – это украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi на концерте, который организовал телеканал М1.

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