Женщина хотела сделать тату с героем Marvel, но получился 'пенис'. Фото

Жительница США Кортни Лин решила сделать татуировку с изображением енота Ракеты, однако результат ее огорчил. В итоге девушка увидела в рисунке схожесть с мужскими гениталиями.

На своей странице в TikTok Лин показала ролик, на кадрах которого продемонстрировала перманентный рисунок на правой руке (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Она заявила, что кроме вымышленного персонажа из фильма киновселенной Marvel "Стражи Галактики", тату напоминает пенис.

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По словам американки, увидев первоначальный рисунок, она поняла, что его часть выглядит более фаллически, чем предполагалось.

"Это должна была быть наколенница. Но это она не похожа на коленную чашечку, а на пенис!" – объяснила Лин в TikTok.

Ракета изображен с лазерной пушкой в руках, стоя на коленях на земле.

"Посмотрите на эту наколенницу, там есть линия. Он (татуировщик) правильно рисовал, к сожалению. Не знаю, складка ли это на одежде, трещина в наколеннике или что-то еще", – добавила девушка.

Лин решила найти нового мастера тату и не дорисовывать Ракете ноги, а также не делать их красными, как это предполагалось первоначально.

Как сообщал OBOZREVATEL, британка нанесла на свое тело тату в виде камней. Однако публика сравнила рисунок с фекалиями.