Alyona Alyona засветила фигуру в сексуальном белье. Фото

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои пышные формы в белье.

Знаменитость удивила фанатов своим пикантным образом и в результате они засыпали ее комплиментами. Соответствующее фото рэперша опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Alyona Alyona позировала на камеру в кружевном полупрозрачном бюстгальтере в мелкие точки, черных шортах с завышенной талией, а сверху звезда надела накидку.

Отметим, что знаменитость сидела в кресле и к тому же засветила одну из своих татуировок на руке. Таким образом рэперша решила анонсировать предстоящую музыкальную конференцию.

Кроме того, в кадре на заднем плане висели портреты Павла Зиброва и Эминема.

В комментариях под снимком поклонники оценили откровенный наряд Alyona Alyona и сказали, что она выглядит очень красиво.

"Красотка! Люблю!", "Красоточка", "Какая вы крутая", – пишут люди в сети.

Напомним, Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Ранее Alyona Alyona на своей странице в TikTok опубликовала короткое видео, в котором пошутила про свой вес. Знаменитость заявила, что избавиться от лишних килограммов ей мешают поздравления от близких и друзей на день рождения.

Также рэперша на отдыхе показала свою фигуру в купальнике. Она отправилась на отдых в Египет, откуда поделилась солнечными снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская рэперша Alyona Alyona повторила известный тренд из приложения TikTok, в котором надела бюстгальтер себе на лицо. Она развеселила своих поклонников, и они засыпали ее комментариями.