Alyona Alyona в телесном белье повторила сексуальную фотосессию Карди Би

Украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona показала новую пародию, повторив образ американской хип-хоп певицы Карди Би. Исполнительница появилась в кадре в белье бежевого цвета.

Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram. Певица сидела на стуле, а ее тело было украшено цветами розового цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

С помощью новой пародии Alyona Alyona решила затронуть еще одну значимую тему – слишком большая привязанность людей к вещам. По ее словам, не стоит отказываться от того, что приносит удовольствие, однако важно не забывать о главном.

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"Когда вещи, которыми владеешь ты, начинают есть тебя – я слышу шум. Я считаю, что нам стоит проще относиться к ценностям потребления или совсем отбросить все ненужное, что приносит кратковременное удовольствие и псевдовозможности в глазах окружающих", – написала знаменитость в своем посте.

Поклонники оценили смелое появление своего кумира, поэтому в комментариях оставляют для нее много комплиментов. Вот некоторые из них:

"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик", "Ты же наша прелесть", "Смело".

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Alyona Alyona продолжает демонстрировать публике свои смелые перевоплощения, пародируя других знаменитостей. Так, на этот раз она появилась в образе американской хип-хоп певицы Карди Би.