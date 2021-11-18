Alyona Alyona сфотографировалась в белье и заговорила о социальных проблемах. Фото

Украинская исполнительница Alyona Alyona порадовала своих подписчиков новым откровенным фото в сексуальном белье. Реперка позировала, сидя в белом кружевном комплекте.

Под эротическим кадром в Instagram звезда подняла важную для подростков тему – "нюдсы". Она считает, что школьникам не нужно делать и присылать кому-то свои обнаженные фотографии в юном возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На такие мысли артистку натолкнул случайно услышанный разговор между двумя учительницами, одна из которых увидела откровенное фото ученицы в социальных сетях. Проблемы детей не чужды автору поста, ведь она долгое время работала воспитательницей.

Видео дня

Услышав, что школьники активно занимаются "секстингом" (обменом эротическими фото в чатах), репер посоветовала влюблять в себя чувством юмора и индивидуальностью. По ее словам, сделать "нюдсы" легче чем завладеть вниманием благодаря своему уму.

"Грустно, что часть современных подростков пытаются понравиться друг другу не мозгами, харизмой и поступками. Какое-то сексуализированное общество. В доверительных отношениях заниматься "секстингом" – прекрасно. Но не в 10-11 классах", – написала Alyona Alyona.

Она считает, что понятие "доверчивых" отношений появляется с опытом после ожогов и неудач. Также певица предупредила юных подписниц, что при обмене эротическими фото можно столкнуться с обманом, шантажом, комплексами и другими неприятными вещами.

Причиной того, что подростки делают фотографии своего обнаженного тела, артистка считает отсутствие воспитания и времени у родителей. Интересно, что такую тему Алена подняла под своими "нюдсами", которые она часто выкладывает в блог.

Кратко о звезде:

Alyona Alyona – украинская рэп-певица и автор песен. Не раз становилась лауреаткой и номинанткой украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA и M1 Music Awards. В 2020 и 2021 годах вошла в 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинка с самыми большими искусственными скулами в мире засветила обнаженную грудь после маммопластики. Комментаторы оценили новый бюст блоггерши.