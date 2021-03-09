Alyona Alyona показала пышные формы в кружевном белье. Фото

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona устроила фотосессию в черном кружевном белье.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию свежих снимков. Знаменитость появилась в пикантном наряде, который подчеркнул пышные формы. Волосы у нее распущены, певица уверенно смотрит в объектив (кадр можно посмотреть ниже)

"Когда ты улыбаешься, встречая взгляды. Когда ты подмигиваешь в отражение. Когда каждый твой шаг уверен. Когда ты знаешь, чего достойна. Когда у тебя есть амбиции. Когда ты слышишь сама себя и доверяешь своей интуиции. Когда тебя уважают, любят, ценят. Когда плоды твоего труда признают. Когда тебе по плечу любая вершина. Когда никто не имеет права обижать тебя. Когда ты сама создаешь свою жизнь. Когда ты – красивая всегда", – подписала пикантные снимки звезда.

Напомним, Alyona Alyona – украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona показала нежности с любимым. Она опубликовала stories, в котором нежно поцеловала бойфренда в затылок. Лица она не показала, но можно заметить, что у него светлые волосы.