Alyona Alyona показала нежности с любимым. Фото

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые показала фанатам своего возлюбленного.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала stories, в котором нежно поцеловала бойфренда в затылок. Лица она не показала, но можно заметить, что у него светлые волосы. Также на фоне играла зажигательная музыка, под которую исполнительница плавно двигалась. Она позировала в ярко-оранжевой футболке с собранными в хвост волосами, на лице не было макияжа (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В – Выходной", – подписала она короткое видео.

Недавно Alyona Alyona заявила, что у нее начались романтические отношения с мужчиной. Его имени она называть не стала, однако рассказала, что их объединила огромная любовь к кофе. Кроме того, на своей странице в социальной сети знаменитость опубликовала таинственное фото с избранником, но лица снова не было видно.

Напомним, 29-летняя Alyona Alyona еще несколько лет тому назад работала простой воспитательницей в детском саду в своем родном городе. В 27 лет девушка впервые решилась показать общественности свое творчество, выложив клип "Рыбки" на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом. Артистка поделилась чувственной историей знакомства с ним.