Alyona Alyona ответила критикам пышных форм кадрами в соблазнительном белье: мнения комментаторов разделились

Известная украинская рэперша Alyona Alyona нередко сталкивается с хейтом из-за своих пышных форм. Впрочем, звезда не просто принимает себя такой, какая она есть, но и транслирует любовь к себе, доказывая, что девушки в весе тоже могут быть сексуальными и привлекательными. В частности, артистка опубликовала свежее видео, на котором показалась в соблазнительном белье.

Кадры хип-хоп-исполнительница обнародовала в своем TikTok. "Все прекрасны, кто несет любовь в мир", – подписала она.

На самом ролике также есть надпись: "Когда говорят, что люди в теле не соблазнительны". В противовес мнению критиков Alyona Alyona продемонстрировала свои формы в ярком фиолетовом боди с интересным вырезом в районе декольте.

Видео дня

В соблазнительном кружеве 32-летняя знаменитость спровоцировала целую дискуссию в сети. Большинство комментаторов с восторгом встретили смелость рэперши, отметив, что любовь к себе и комфорт в собственном теле – важнее мнения неизвестных людей из Интернета.

"Огонь!", "Главное уверенность и любовь к себе. Вы прекрасны", "Мне бы вашей уверенности и любви к самой себе. Вы молодчинка", "Никого не слушай, ты очень красивая!", "Вы роскошна", "Если вам так комфортно, то кайф! Любите себя – это самое главное", – оставляет большинство зрителей.

Впрочем, не обошлось и без хейта. Нашлись комментаторы, которым не понравились смелые кадры пышнотелой звезды. Более того, некоторые решили упрекнуть артистку в "небрежном" отношении к своему здоровью.

"Меня больше беспокоит вопрос здоровья, потому что у меня например 7 лишних кг и мне если честно не ок, и здесь не о красоте или некрасоте", "Слишком", "Е**ть беда", "Корень в том, что этот комплекс идет от человека и с этим настроением он начинает уговаривать общество его любить", "Да соблазнительные, конечно. Но ведь большой вес – вопрос здоровья. Поэтому я считаю неправильно "любить себя любой". Надо заботиться о здоровье", – выражают свое "экспертное" мнение критики.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona присоединилась к медийщикам, раскритиковавшим ведущего Владимира Остапчука и блогера Буше за попытку поставить оценки женщинам, основываясь на том, делают они депиляцию или нет. Она показала свои летние фото в купальнике и в шутку оценила себя на "9 из 10".

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