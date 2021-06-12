Alyona Alyona оголила пышную грудь в ванной. Фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором она запечатлена топлес в ванной. Артистка позировала среди обнаженных кукол Барби.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Рэперша засветила пышный бюст и татуировки между грудью (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Когда не кайфуют от моих килограммов – я слышу шум. Девушки, у меня к вам вопрос. Ваше тело красивое? Можете не отвечать, я знаю, что да. Ваша красота заключается не в том, насколько вы подходите к стандартам "90-60-90", ваша красота в уникальности", – отметила она.

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка Alyona Alyona. Они засыпали звезду множеством комплиментов.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в 27-летнем возрасте, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года артистка выпустила дебютный свой альбом под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona показала свои многочисленные татуировки на теле. В частности и рисунок, который она набила между груди.