Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть

Звезда украинского телевидения, ведущая "1+1" Алла Мазур, которая более года вела борьбу с онкологическим заболеванием, поделилась с поклонниками фото с детства. На нем знаменитость позировала в образе Снегурочки.

Соответствующий снимок Мазур опубликовала на личной странице в Instagram. Телеведущая также рассказала трогательную историю о том, как ее мама за одну ночь пошила костюм, чтобы она смогла выступить на школьном новогоднем концерте.

Мазур отметила, что когда ей доверили играть роль Снегурочки – она была невероятно рада. Тогда девочка ответственно отнеслась к этому заданию – выучила роль, отрепетировала ее и уже была готова к выступлению. Однако за день до концерта она осознала: чтобы хорошо вжиться в роль ей нехватает главного элемента – костюма.

"Ну что же, буду Снегурочкой в ​​школьной форме: подумала я, засыпая в слезах. Украшу дождиком – и пойду. А что делать? Но на утро я почувствовала себя Золушкой, которая уже стала принцессой! Возле стула рядом с кроватью лежал прекрасный сияющий полушубок: с рукавами, обшитыми почти мехом. Рядом такие же расшитые снежинками белые сапожки, а также шапочка-корона. Настроение и праздник были спасены!" – рассказала Мазур.

Она также добавила, что ее мама потратила всю ночь на то, чтобы сшить ей костюм Снегурочки из накрахмаленной простыни. Женщина украсила его ватой и разбитыми елочными игрушками.

"Думаете, не плакала? Плакала снова. От умиления. Потому что поняла, что мама после работы всю ночь не спала. И за эту ночь – создала чудо!" – подытожила телеведущая.

"До слез", "Невероятно трогательно и так знакомо... Мамы – они такие!", "Да, мамы – это волшебницы", – написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали снимки, на которых изображены популярные украинские знаменитости на детских утренниках в школе и садиках. Среди них есть такие известные личности как Тина Кароль, Екатерина Осадчая, Юлия Санина и многие другие.