Алексей Залевский признался в интиме с мужчиной и объяснил, почему все самые известные дизайнеры – геи

Дизайнер и стилист Алексей Залевский признался, что три десятилетия назад имел интимный опыт с мужчиной, но не может назвать себя геем, поскольку больше секс с представителями своего пола не практиковал. Он также подтвердил, что в дизайнерском сообществе есть много геев, и предположил, почему мужчины лучше одевают женщин.

По словам Залевского, у него и есть много близких знакомых, которые являются частью ЛГБТ-групп. Об этом украинец рассказал в интервью ТСН для проекта "Наодинці".

На вопрос, почему все самые известные дизайнеры – геи, он вспомнил историю моды с самого начала и ее кардинальные изменения несколько веков назад, когда тренды начали в основном ориентироваться на женщин.

"Я долго себе думал об этой теме. Я так для себя решил этот вопрос: женщина подсознательно не может одеть другую женщину красиво. Вот вы меня хоть убейте, но это такое подсознательное природное существование. Когда я работаю, я все равно как художник, как человек со стороны, понимаю, что это человек будет носить, это не будет, это ему подходит, это ему не подходит. То есть я работаю какими-то другими механизмами", – поделился мыслями дизайнер.

По его словам, природой заложено, что самцы имеют более яркую окраску, чем самки, поэтому и в моде изначально мужчины одевались неординарно.

Это изменилось, считает стилист, несколько веков назад, когда женщины начали бороться за свои права. Однако, хотя смелые и яркие тренды сейчас свойственны женскому стилю, придумывать их продолжают в основном мужчины-дизайнеры.

"Возвращаясь к гей-культуре и дизайнерам, мужской взгляд на женский образ он все равно... Ну, иначе смотришь. Почему геи лучше дизайнеры, чем женщины? Потому что они более творчески подходят к этому вопросу, то есть у них нет грани бесстыдства" , – предположил Алексей Залевский.

Сам украинец не считает себя геем, но не отрицает, что ему может понравиться мужчина. По словам дизайнера, он учитывает эмоциональную составляющую отношений и имеет лишь хорошие воспоминания об интиме с мужчиной 30 лет назад, однако сейчас представители своего пола его не привлекают.

Ранее OBOZ.UA писал, что Залевскому диагностировали тяжелое заболевание опорно-двигательного аппарата – некроз костей. Звезде нужны две срочные операции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!