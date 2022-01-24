"Мисс Украина-2021" похвасталась стальным прессом и формами в купальнике

"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук похвасталась подтянутой фигурой. 22-летняя винничанка порадовала своих подписчиков новыми фото в купальнике.

Соблазнительные снимки, сделанные за границей, украинская модель обнародовала на своей странице в Instagram. Она позировала сидя у бассейна, а на фоне фотографий видно пальмы и небоскребы.

Яремчук примерила необычный черный купальник, оголяющий нижнюю часть груди. Он подчеркнул формы знаменитости и ее подкачанный пресс.

Видео дня

Пользователи сети оставили под постом свои комплименты. "Какая красота!" "Пальмы, конечно, не очень, но вы ракета", – пишут в комментариях.

Напомним, что у Яремчук были проблемы перед участием в конкурсе "Мисс мира-2021" в Пуэрто-Рико – она не могла получить американскую визу.

А вскоре финал конкурса перенесли на 2022 год. Такая вынужденная мера связана с тем, что у нескольких участниц диагностировали коронавирус.

Коротко о знаменитости:

Александра Яремчук – победительница 30-го конкурса красоты "Мисс Украина". Она родилась в Винницкой области и всегда мечтала стать актрисой и парикмахером. Около 10 лет девушка профессионально занималась танцами.

22-летняя украинка много путешествует и активно ведет свой блог в Instagram.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Яремчук призналась, что встречается с бизнесменом из украинского списка Forbes. Им оказался 36-летний сын Андрея Дегоды. Он является частью семьи бизнесменов, занимающих 45 место в украинском рейтинге по доходам.